Боячись, що призов на військову службу є квитком в один кінець до кривавої окопної війни, чоловіки проводять дні, сидячи вдома.

Поки російські війська наступають по лінії фронту, українська армія відчайдушно намагається поповнити свої сили, які постраждали від війни, розпочавши широкомасштабну мобілізаційну кампанію, підкріплену новими законами. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що якщо багато українських чоловіків відгукнулися на призов, то деякі намагалися ухилитися від призову.

"Ще до останньої мобілізації тисячі чоловіків покинули країну, щоб уникнути служби, деякі з них перепливли річку, що відокремлює Україну від Румунії. Зараз, коли офіцери нишпорять по містах країни, щоб призвати чоловіків призовного віку, яким зараз від 25 до 60 років, багато людей, ... переховуються, боячись, що призов — це квиток в один кінець на лінію фронту", - пише видання. Відео дня

ЗМІ пише, що незрозуміло, скільки чоловіків ховається, але у великих містах, таких як Київ і Львів, групи в соціальних мережах, які сповіщають членів про пересування призовників, налічують десятки тисяч членів.

Водночас військові аналітики кажуть, що українським військам часто бракує належної підготовки, через що Києву важко утримувати свої позиції, оскільки їх швидко відправляють у бій, щоб компенсувати бойові втрати.

"Наприкінці минулого літа потреба в додаткових солдатах стала очевидною, після того як контрнаступ України провалився і російські війська посилили свої атаки", - резюмує видання.

Мобілізація в Україні - останні новини

Народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко пояснив, коли можуть призвати, попри вік. За його словами, є поняття призовники, а є військовозобов'язані, між ними значна різниця.

З 18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані особи - чоловіки, яким 18-60 років та жінки, які мають медичні спеціальності, повинні оновити військово-облікові дані. Зробити це можна, відвідавши ТЦК та СП, центри надання адмінпослуг чи за допомогою застосунку "Резерв+".

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