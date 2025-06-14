Скоро в "Резерв+" з'явиться функція оплати штрафів за порушення військового обліку.

У Міністерстві оборони планують перевести в цифрову форму всю взаємодію з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) - від постанови на облік до демобілізації. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Українського радіо.

"Наше стратегічне бачення - це взагалі всю взаємодію з ТЦК перевести у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані – від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і, головне, контрольованим людиною. Це те, що ми зараз фактично робимо", - сказала вона.

За словами посадовиці, одним з найбільших пріоритетів у "Резерв+" наразі є штрафи онлайн. Зокрема, було ухвалено окремий закон, який дозволяє оплатити штраф через "Резерв+" із 50% знижкою.

Відео дня

"Працювати це буде так: людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомлено через "Резерв+", може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тис грн, а за 8,5 тис грн. Це практика не нова. Ми маємо таку практику відносно порушення правил дорожнього руху і фактично цю позитивну практику ми наслідуємо тут", - розповіла Черногоренко.

Вона зазначила, що цей функціонал у "Резерв+" буде запущено вже протягом 3-4 тижнів. Ця функція, за її словами, дасть можливість допомогти тим громадянам, які з якихось причин не можуть з'явитися до ТЦК, не можуть сплатити штраф швидко, але "хочуть і розуміють, що це їх обов'язок щодо держави".

Наступним функціоналом, який хоче запустити Міноборони, є можливість проходження ВЛК в тому закладі охорони здоров'я, який зручний громадянину.

"Це теж дуже важлива функція для наших громадян. Загалом, ідея в тому, щоб запустити якомога більше зручних функцій для громадянина, щоб полегшити йому сам процес виконання обов'язку перед державою. Тобто такі двосторонні відносини з державою. Держава робить це простим, зрозумілим, прозорим, а громадянин не ухиляється від виконання цього обов'язку", - зазначила заступниця міністра.

Нові сервіси у "Резерв+": останні новини

У травні в додатку "Резерв+" зʼявилися два нові види відстрочки - для людей, який ВЛК визнала тимчасово непридатними, та для сімей, де дружина або чоловік - військові й у них є дитина до 18 років.

Наприкінці травня в оновленому застосунку "Резерв+" додалися два нові сервіси: відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Вас також можуть зацікавити новини: