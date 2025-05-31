Черногоренко заначила, що триває наповнення "Резерв+" корисними сервісами.

В оновленому застосунку "Резерв+" додалися два нові сервіси: відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності. Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто він не зникатиме, як це було раніше", - сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що у разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заначила, що триває наповнення "Резерв+" корисними сервісами.

"Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку", – додала вона

"Резерв+": інші новини

Як повідомляв УНІАН, у травні 2025 року в додатку "Резерв+" зʼявилися два нові види відстрочки - для людей, який ВЛК визнала тимчасово непридатними. А також для сімей, де дружина або чоловік - військові й у них є дитина до 18 років.

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