Черногоренко зазначила, що наразі ще два сервіси в "Резерв+" знаходяться на фінальній стадії.

У додатку "Резерв+" зʼявилися два нових види відстрочки - для людей, який ВЛК визнала тимчасово непридатними. А також для сімей, де дружина або чоловік - військові й у них є дитина до 18 років. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що для оформлення цієї відстрочки необхідно в додатку натиснути на три крапки та обрати пункт "Подати запит на відстрочку". У переліку зокрема зʼявляться і дві нові категорії. Пізніше користувач отримає сповіщення з результатом.

"Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль - щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося", - розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Крім того, в міністерстві додали, що продовжують працювати над захистом додатку. А тому в "Резерв+" оновився безпековий сертифікат. Для цього треба оновити застосунок до останньої версії.

Також Черногоренко зазначила, що наразі ще два сервіси в "Резерв+" знаходяться на фінальній стадії. Один з них відповідатиме за відображення групи з інвалідності. А другий стосуватиметься відображення причин порушення правил військового обліку. Раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт, а тепер користувач знатиме, що саме він порушив.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше стало відомо, що Уряд спростив процедуру проходження ВЛК в Україні. Зазначається, що відтепер військовозобовʼязаним не доведеться чекати електронного підпису керівника ТЦК після генерування е-направлень на ВЛК у застосунку "Резерв+".

Тим часом речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, що до обовʼязків ТЦК не входить "полювання" на людей, які ухиляються від мобілізації. Крім того, він зазначив, що обовʼязки ТЦК неможливо перекласти на рекрутингові центри.

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