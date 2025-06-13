Чоловік скористався моментом, коли його дії ніхто не контролював.

У Харкові чоловік підпалив приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки - йому повідомили про підозру. Про це інформує поліція Харківської області.

Інцидент стався 11 червня. Як розповіли у відомстві, близько 19:20 надійшло повідомлення про пожежу в будівлі районного ТЦК. На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3, а також рятувальники ДСНС.

"У ході проведення першочергових розшукових заходів за участі оперативників карного розшуку поліцейські встановили особу зловмисника. Палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини", - зазначили у поліції.

Відео дня

За даними відомства, чоловіка того дня було запрошено до приміщення районного ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли його дії ніхто не контролював, зачинився в одній із кімнат і запальничкою підпалив тканину.

"Після скоєного зловмисник скористався метушнею і втік через вікно на другому поверсі. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років", - повідомили правоохоронці.

Інші інциденти з ТЦК

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно на Одещині працівник ТЦК загинув внаслідок вибуху автівки. Трагедія сталася вдень 6 червня на трасі Березівка - Доброслав. ЗМІ з посиланням на джерела написали, що загиблий був виконуючим обов’язки військкома, але на момент трагедії перебував у відпустці, тобто не при виконанні службових обов’язків.

А 5 червня в мережі поширилися відео про те, що на збірному пункті в Києві мобілізовані влаштували заворушення. У міському ТЦК пояснили, що це сталося під час підготовки до відправлення мобілізованих до навчальних центрів. На місце прибули правоохоронці, щоб забезпечити порядок та "унеможливити ескалацію конфліктів, які могли обернутися свавіллям".

Крім того, наприкінці травня у місті Кам’янець-Подільський на Хмельниччині група людей напала на працівників ТЦК. У ході інциденту травмування отримали військовослужбовці та цивільні особи, було пошкоджено службовий транспортний засіб. У Військовій службі правопорядку ЗСУ повідомили, що дії можуть кваліфікуватися "як перешкоджання законній діяльності представників ТЦК та СП".

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