Випадок щодо анулювання бронювання та мобілізації заброньованого працівника юристка пояснила технічними проблемами документообігу.

Інформація про те, що ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників критично важливих підприємств не відповідає дійсності.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила майор юстиції, помічник начальника центру з правової роботи, начальник юридичної служби Миколаївського ТЦК та СП Тетяна Кійко. Водночас випадок щодо анулювання бронювання та мобілізації заброньованого працівника, який стався в Миколаївському обласному центрі комплектування, вона пояснила технічними проблемами документообігу.

"Інформація, яка шириться мережею інтернет, не зовсім відповідає дійсності. 5 листопада 2024 року Миколаївський районний ТЦК та СП отримав розпорядження голови Миколаївської районної військової адміністрації щодо скасування мобілізаційних завдань (замовлень) деяким підприємствам. В переліку цих підприємств також ТОВ "АТФ АГРО-ДІЛО". Згідно з підпунктом 2 пункту 12 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023, яка була дійсною на той момент, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі "завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування". Також цією постановою встановлено, що засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відбулось автоматичне анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників вищевказаного підприємства", – зазначила Кійко.

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За її словами, окрім наявності мобілізаційного завдання, через скасування якого і відбулось анулювання бронювання, вказане підприємство раніше було визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

"Оскільки посадовими особами Миколаївського РТЦК та СП цей фактор не був врахований, за даним фактом станом на сьогоднішній день Миколаївський обласний ТЦК та СП проводить службову перевірку. Тобто будуть з’ясовані всі подробиці і врегульовано в подальшому це питання", – додала начальниця юридичної служби Миколаївського ТЦК.

Мобілізація і бронювання працівників

6 січня 2025 року народний депутат Олександр Федієнко заявив, що один із працівників критично важливого підприємства, який мав офіційне бронювання, був мобілізований Миколаївським обласним центром комплектування.

"Тобто, тепер можна анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований", - зазначив він.

Зазначимо, що з 1 грудня в Україні змінили правила бронювання – підприємства можуть бронювати працівників лише через портал "Дія". Водночас новлення статусу критичності підприємства необхідно завершити до 28 лютого 2025 року, інакше перехідний період бронювання закінчиться.

У листопаді минулого року Кабмін вніс зміни у процедуру бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану. У Міністерстві економіки України зазначили, що тепер вона стала більш чіткішою. Як повідомлялось, починаючи з 1 грудня бронювання військовозобов’язаних відбуватиметься через "Дію", а усі критично важливі підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року.

Також повідомлялось, що ухвалено постанову уряду, згідно з якою відстрочки від мобілізації, які видавалися раніше через "Дію" чи Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

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