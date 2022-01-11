Настоятель ПЦУ радить щодня прокидаючись вранці, привчити себе починати новий день не з планування буденних справ, не зі згадування, що не доробили вчора, не з вибору одягу, який будете вдягати, чи страви, яку будете готувати.

Сьогодні, 11 січня, у світі відзначають Міжнародний день "дякую". Це свято було започатковане з ініціативи ЮНЕСКО та ООН і покликане нагадати людям про цінність хороших манер.

З цієї нагоди митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Facebook звернувся до українців.

"Чи ви бачили людину, яка щиро була би комусь вдячною, але водночас відчувала в серці злість і розчарування? Навряд чи таке можливе. А якщо бувало, то та вдячність була, вочевидь, нещирою. Адже бути вдячним - означає бути щасливим, відчувати любов", - написав він.

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Епіфаній нагадав, що "вдячність - це світло, яке зігріває душу і має таку потужну силу, що просто не може втриматися всередині".

"Воно запалює очі добром, виливається у подячній гарячій сльозі, дарує щиру посмішку, спонукає до міцних обіймів, іноді навіть забирає слова, але сяйво душевного подячного тепла завжди говорить більше за будь-які фрази", - наголосив він.

Епіфаній зазначив: можливо, через те, що свято - неофіційне, дехто вважає його несерйозним.

"Важливим є привід ще раз замислитись над тим, як це, на перший погляд, звичайне слово - дякую - може змінити життя, наше ставлення до нього, наповнити його сенсом, добром і світлом", - стверджує священнослужитель.

"Щодня прокидаючись вранці, привчіть себе починати новий день не з планування буденних справ, не зі згадування, що не доробили вчора, не з вибору одягу, який будете вдягати, чи страви, яку будете готувати. Почніть день - з подяки. З подяки Богові за новий день, за кожен подих, кожен удар серця - свого і ваших ближніх, за всіх людей, яких Господь посилає у ваше життя", - звернувся до українців Епіфаній.

"Подякуйте за все, що маєте перед очима і довкола вас, за все, що очікує попереду і за те, що вже трапилося в минулому. Починаючи кожен день з подяки, ви зміните і власне ставлення до життя, почнете помічати хороше, і головне - цінувати його", - додав глава ПЦУ.

Нагадаємо, раніше Епіфаній закликав українців не піддаватися на маніпуляції і поширення міфів про вакцинацію від COVID-19.

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