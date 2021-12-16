Президент Володимир Зеленський привітав кримськотатарський народ та всю Україну із цією "знаковою перемогою".

ЮНЕСКО внесла традиційний кримськотатарський орнамент "орьнек" до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

Глава держави привітав кримськотатарський народ і всю Україну із цією "знаковою перемогою".

"Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України", - наголосив він.

У Міністерстві культури підкреслили, що визнання культурного надбання кримських татар демонструє світові культурне розмаїття України та діалог, що будується на взаємній повазі всередині країни.

"Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні", - зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

У Мінкульті також додали, що кримськотатарський орнамент є важливим елементом самоідентифікації кримських татар та невіддільною частиною їхнього життя. "Орнамент є засобом передачі знань від покоління до покоління в культурному та історичному аспектах життєдіяльності народу, саме тому знання про Орьнек збереглись під час депортації 1944 року", - йдеться в повідомленні.

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Орьнек: що відомо

Орьнек - це національний кримськотатарський орнамент, вважається одним із найдавніших досягнень культури кримськотатарського народу.

У ньому поєднані дрібні елементи, переважно рослинного та геометричного характеру симетричного та асиметричного розташування. Основною символікою є зображення квітів і дерев у відтінках рожевого, зеленого, жовтого і синього кольорів.

Орнамент використовується для оздоблення національного одягу, взуття, головних уборів, меблів, килимів, а також у ювелірних прикрасах, на керамічному та металевому посуді, виробах з деревини, хатньому приладді.

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Автори: Олександр Топчій, Антоніна Доломанжи