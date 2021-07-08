Пілот "Мрії" також показав у своєму відео інтер'єр літака і познайомив глядачів з екіпажем.

У мережі з'явилися унікальні кадри зльоту українського вантажного літака Ан-225 "Мрія" - найбільшого і найбільш вантажопідйомного літака за всю історію авіації. Відео зльоту судна було знято за допомогою дрона.

Кадри опублікував на своєму Youtube-каналі пілот Ан-225 Дмитро Антонов. Він також розповів про особливості роботи двигунів Д-18, показав інтер'єр літака і познайомив глядачів з екіпажем.

Відео було знято при польоті Ан-225 в Лейпциг.

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Раніше повідомлялося, що літак Ан-124 "Руслан" компанії "Авіалінії Антонова" за один рейс перевіз три пожежні машини "Rosenbauer Panther 6x6" з Близького Сходу в Центральну Азію.

Вага кожної пожежної машини - 21 т, Довжина – 12 м.Таким чином, в цьому перевезенні загальна вага вантажу склала 63 тонни, а по довжині – 36 метрів. Вантажівки зайняли всю довжину вантажної кабіни "Руслана".

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Автор: Дмитро Захаров