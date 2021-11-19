Родичі загиблих учасників Революції Гідності, активісти та інші громадяни прибрали територію меморіального комплексу.

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні відбулась толока до Дня гідності та свободи 21 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків людей – родичі загиблих учасників Революції Гідності, громадські активісти, депутати Київради, працівники Національного музею Революції Гідності – вийшли на толоку для того, щоб прибрати Алею до Дня Гідності та Свободи, який відзначають 21 листопада.

Вони прибирали територію меморіального комплексу від верхнього виходу метро "Хрещатик" до пам’ятної стели загиблим учасникам Революції Гідності.

Учасники толоки згребли листя та поприбирали сміття на Алеї. Їм допомагали комунальні служби Печерського району Києва, які надали техніку для вивозу листя, а також садовий інструмент.

Як повідомляв УНІАН, з 2014 року 21 листопада в Україні щороку відзначають День гідності та свободи, адже саме 21 листопада 2013 року почались акції громадян, які виступали проти відмови влади від укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а згодом – Революція гідності.

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Автор: Дмитро Хилюк