Син одного із загиблих Юрій Аксенін заявив, що родичів Героїв Небесної сотні намагаються «використовувати в політичних ігрищах».

На Алеї Героїв Небесної сотні у Києві відслужили молебень за героями, загиблими за незалежність України.

Про це у Facebook повідомляє громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні».

Молебень відслужили біля екуменічного храму архистратига Михаїла та новомучеників українського народу Української греко-католицької церкви, котрий розміщений між виходом зі станції метро "Інститутська" та готелем "Україна.

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На молебні були присутні рідні Героїв Небесної сотні. Зокрема, син одного із загиблих Василя Аксеніна Юрій Аксенін подякував всім, хто прийшов вшанувати загиблих в час пандемії. Він нагадав, що сьогодні сьома річниця події, «яка змінила не тільки Україну, а й весь світ». За його словами, всі сім років родичів Героїв Небесної сотні намагаються «використовувати в політичних ігрищах».

Інші промовці після молебня також зазначали, що президент Володимир Зеленський не дотримав слова щодо розслідування вбивств на Майдані, а натомість в різні структури були призначені люди, які були на боці тих, хто спричинив вихід людей на акції протесту, щоб боронити незалежність держави.

Після молебню люди поклали квіти до символічного меморіалу Героїв Небесної сотні, який розташований біля входу до храму.

Також зранку біля храму вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабмін. На оприлюдненому фото видно, що він ставить засвічену лампадку.

«Жити гідно та обирати своє майбутнє – невід’ємне право кожного з нас. Я впевнений, що ця єдність завжди буде одним із ключових рушіїв розвитку Української держави. Схиляю голову в пам’ять про героїв. Дякую всім українцям за патріотизм, мужність та самовідданість у справі захисту нашої держави та її європейського вектора розвитку», - сказав він.

День гідності та свободи 2020

День гідності та свободи був започаткований у 2014 році указом Петра Порошенка 21 листопада кожного року. Встановлене воно на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Свято стало наступником Дня свободи, яке відзначалося 22 листопада в честь Помаранчевої революції та було скасоване Віктором Януковичем. Днем свята обране 21 листопада - дата одразу двох визначних для України подій: президентських виборів 2004 року, які стали початком Помаранчевої революції, та початку Євромайдану.

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Автор: Надя Пришляк