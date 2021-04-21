Головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Ольга Голубовська заявила, що вірогідність захворіти на COVID-19 зберігається навіть у разі високого рівня антитіл до коронавірусу.
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Про це йдеться в повідомленні проекту Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо" в Telegram.
«Явне клінічне захворювання на COVID-19 виникає не у всіх. Дехто відчуває лише легке погіршення здоров’я, наприклад, нежить. Однак надалі виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий. Якщо людина імунна, то ймовірність захворіти все одно залишається, але тяжкий перебіг розвинутися не повинен. Втім, майбутньої осені ситуація може суттєво змінитися», - заявила Голубовська.
За її словами, раніше медична спільнота вважала, що третя хвиля COVID-19, за аналогією з епідемією «іспанки», буде легшою, ніж дві попередні. Але коронавірус отримав клінічно значущі мутації, тому прогнозувати подальший хід пандемії COVID-19 вкрай важко.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні було зафіксовано 12 тис. 162 нових випадки коронавірусної хвороби. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 974 тис. 118 осіб, одужали – 1 млн 514 тис. 472, померли – 40 тис. 796. Медики провели 9 млн 042 тис. 785 ПЛР-тестувань.
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