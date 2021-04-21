За словами лікаря-інфекціоніста, коронавірус отримав клінічно значущі мутації, тому прогнозувати подальший хід пандемії COVID-19 вкрай важко.

Головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Ольга Голубовська заявила, що вірогідність захворіти на COVID-19 зберігається навіть у разі високого рівня антитіл до коронавірусу.

Читайте такожНауковці розказали, наскільки високий ризик повторного зараження COVID-19 у молодих людей

Про це йдеться в повідомленні проекту Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо" в Telegram.

«Явне клінічне захворювання на COVID-19 виникає не у всіх. Дехто відчуває лише легке погіршення здоров’я, наприклад, нежить. Однак надалі виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий. Якщо людина імунна, то ймовірність захворіти все одно залишається, але тяжкий перебіг розвинутися не повинен. Втім, майбутньої осені ситуація може суттєво змінитися», - заявила Голубовська.

За її словами, раніше медична спільнота вважала, що третя хвиля COVID-19, за аналогією з епідемією «іспанки», буде легшою, ніж дві попередні. Але коронавірус отримав клінічно значущі мутації, тому прогнозувати подальший хід пандемії COVID-19 вкрай важко.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров