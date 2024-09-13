У 19 років хлопець пішов борони Україну від російських окупантів.

На фронті загинув відомий спортсмен - чемпіон світу з панкратіону Ярослав Стрілець. Про це повідомили у Спортивному комітеті України.

"На війні загинув дворазовий чемпіон світу і багаторазовий чемпіон України з панкратіону, черкасець Ярослав Стрілець. Йому виповнився лише 21 рік. Ярослав добровольцем пішов боронити країну в зовсім юному віці, коли йому було лише 19", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що до своєї справи – що на тренуваннях та змаганнях, що на фронті – хлопець завжди ставився з надзвичайною відповідальністю, намагаючись бути найкращим і найпершим в усьому. Він ставив перед собою найвищу планку: стати абсолютним чемпіоном світу. Та коли російські орди вдерлися до рідної країни, цю мрію довелося відкласти.

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В одному з інтерв’ю Ярослав сказав: "Усі мої бої були важкими, а найбільш тяжкий бій ще попереду".

"На жаль, цей бій став для героя останнім. Вічна пам’ять і слава герою, який поклав життя за майбутнє України!", - наголошують у комітеті.

У боях на Херсонщині загинув чемпіон України з бодібілдінгу

Як повідомляв УНІАН, під час повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України у лютому 2022 року, загинуло кілька сотень українських спортсменів. Наприклад, серед них - Олексій Слющенко - багаторазовий чемпіон України з бодибілдингу та паверліфтингу. Він служив у розвідпідрозділі 123-ї бригади територіальної оборони. За словами побратимів, Олексій брав участь в операції на дніпровських островах, поблизу Херсона. Він отримав смертельне поранення, коли намагався витягнути свого пораненого командира.

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