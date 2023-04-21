Затримана добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками / фото od.gp.gov.ua

У Херсонській області правоохоронці затримали колаборантку, яка на "референдумі" разом із загарбниками примушувала жителів голосувати на користь Кремля.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі та в Управлінні СБУ в Одеській області, підозрюваною є жителька села Кізомис Білозерської селищної територіальної громади Херсонщини.

З початком повномасштабного вторгнення вона підтримала окупаційну владу та добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. У вересні 2022 року колаборантка брала участь у проведенні так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонщини.

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Зокрема, з 23 по 27 вересня 2022 року жінка, перебуваючи в складі так званої "дільничної виборчої комісії" разом із озброєними російськими військовослужбовцями обходила домівки жителів сіл Кізомис і Гончарне Білозерської громади.

"Вона збирала голоси, вимагаючи від людей поставити потрібну (на користь окупантів, - УНІАН) позначку в бюлетенях. Потім передала бюлетені військовим РФ для подальшої фальсифікації результатів так званого голосування, за що отримала "винагороду" у рублях", - йдеться в повідомленні.

У разі незгоди підтримати псевдореферендум жінка погрожувала людям скаргою до окупаційних органів і репресіями.

Правоохоронці викрили та затримали поплічницю ворога в ході стабілізаційних заходів, які проходили у звільнених районах Херсонської області. Жінці повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Затримання колаборантів і зрадників в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше в Херсоні затримали колаборантку, яка погрожувала людям розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі. Під час російської окупації міста вона розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового волевиявлення на території одного з районів Херсона.

Також правоохоронці затримали колаборанта, який під час окупації Херсона налагоджував для загарбників залізничне сполучення з АР Крим.

Окрім цього, були затримані чотири колишніх очільники російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Серед затриманих - колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який підтримав російських загарбників.

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