Після захоплення міста колишній правоохоронець відразу підтримав окупаційну владу.

У Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який під час окупації міста налагоджував для окупантів залізничне сполучення з АР Крим.

"Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації Херсона допомагав загарбникам налагоджувати залізничне сполучення з АР Крим", - йдеться у повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, після захоплення міста чоловік відразу підтримав окупаційну владу. Він обійняв посаду "заступника начальника будівельно-монтажного експлуатаційного управління" у незаконно створеному окупантами "державному унітарному підприємстві "Херсонська залізниця".

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"Структура діяла за законами РФ, зарплатню фігурант отримував у рублях. Він забезпечував сталу роботу установи критичної інфраструктури, брав активну участь у відновленні залізничного сполучення з АР Крим, яке ворог використовував і для завозу з півострова озброєння", - повідомили у бюро.

ДБР затримало фігуранта та провело обшуки за місцем проживання. Йому повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Затримання херсонських колаборантів

Нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який "вибивав голоси" за так зване приєднання регіону до Російської Федерації.

У грудні оголшена у розшук чиновниця-колаборантка сама прийшла до Служби безпеки України.

На початку 2023 року провели обшуки вдома у вчительки, яка під час окупації була "заступником міністра освіти" у фейковому уряді.

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