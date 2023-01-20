Затримана також підтримувала тісний зв'язок з дружиною колаборанта.

Служба безпеки України затримала "послідовницю" херсонського колаборанта Кирила Стремоусова, яка поширювала ворожу пропаганду.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. Зазначається, що кіберфахівці спецслужби нейтралізували канал поширення кремлівської пропаганди, який діяв у Київській області. "У результаті слідчо-оперативних дій викрито "послідовницю" Кирила Стремоусова, яка намагалась організувати розгалужену мережу поширення в інтернеті кремлівських наративів щодо війни в Україні. Нею виявилась громадянка РФ, яка у 2007 році приїхала в Україну та оселилася у Бучанському районі Київщини", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зауважили, що спершу вона систематично брала участь у замовних мітингах антивакцинаторів, організованих Стремоусовим у Києві. Задокументовано, що жінка підтримувала також тісний зв'язок з дружиною колаборанта.

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"Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних Телеграм-каналах та інших соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні", - розповіли у СБУ.

Так, зловмисниця розповсюджувала пропагандистські матеріали, отримані від кураторів з Росії, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та в Криму.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, з якого вона адмініструвала пропагандистську групу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває розслідування.

Що відомо про Стремоусова

Як відомо, Кирило Стремоусов був колаборантом, який активно співпрацював з російськими загарбниками у Херсоні.

9 листопада стало відомо, що він загинув у ДТП. Вже згодом окупаційні війська повідомили, що виходять з Херсона.

Стремоусова поховали 11 листопада в тимчасово окупованому Криму. Путін підписав указ про нагородження орденом мужності посмертно.

У Міністерстві внутрішіх справ України вважають, що колаборанта могли вбити.

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