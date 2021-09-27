З подрібненого каміння автор зробив реалістичні об'ємні зображення трьох відомих персон.

Днями в Києві на вулиці Маршала Малиновського на Оболоні перехожі помітили дещо незвичайне: на купі щебеню з'явилося об'ємне зображення трьох знайомих фігур.

Хтось створив з подрібненого каміння образи Богдана Хмельницького, Івана Сірка та Тараса Шевченка.

Тепер ЗМІ знайшли автора композиції. Як повідомляє газета "Дарницькі вісті", ним виявився хлопець, який укладає тротуарну плитку.

"Знайшовся автор шедевра з щебеню, який недавно помітили на вулиці Малиновського. Ним виявився звичайний майстер з укладання тротуарної плитки. Знайомтеся, Руслан", - написало видання та опублікувало фото творця.

Раніше в Києві вандали поглумилися над скульптурою "Маленький принц" на Пейзажній алеї. За словами автора скульптури Костянтина Скритуцького, зникло бронзове Лисеня, яке сиділо біля ніг Принца - його просто вирвали.

А в Одесі дитина через відому скульптуру отримала опіки рук і ніг. Малюка забрала "швидка".

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Автор: Катерина Комолова