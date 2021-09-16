Хулігани відбили "Принцу" руку із шаблею.

У Києві вандали поглумилися над скульптурою "Маленький принц" на Пейзажній алеї.

Про це повідомляє "Сьогодні".

За словами автора скульптури Костянтина Скритуцького, кілька днів тому зникла скульптура лисеняти, яке сиділо біля ніг "Принца".

"Лисеня зроблене з бронзи. Його просто вирвали невідомі. А минулої ночі пошкодили і самого Принца – йому відірвали руку, в якій він тримав шаблю. Вона теж зроблена з бронзи", – розповів скульптор.

Тепер скульптуру доведеться демонтувати і відновлювати в майстерні.

За словами Скритуцького, заяву в поліцію було написано відразу після зникнення лисеняти.

"Ми написали заяву в поліцію, але активності в пошуках лисеняти з боку правоохоронців не спостерігалося. Будемо писати ще одну заяву щодо зруйнованого пам'ятника", – розповів він.

У поліції повідомили, що вивчають усі подробиці справи.

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У 2014 році скульптура "Маленький принц" була вчетверте знівечена вандалами. Того разу "Принцу" відірвали праву руку.

Після цього київська влада заявила, що через почастішання фактів вандалізму за скульптурами потрібен нагляд. Також вони обіцяли встановити там відеокамери.

Скульптурна композиція, створена за мотивами казки Антуана де Сент Екзюпері "Маленький принц", розташовується на Пейзажній алеї у Києві.

Автор: Денис Прядко