На думку позивача, при підготовці та ухваленні оскаржуваного рішення Київрада порушила вимоги податкового та земельного законодавства.

В Окружному адміністративному суді Києва оскаржують введення нових платних паркомісць вздовж доріг у столиці.

Про це повідомляється на сайті суду.

"Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов жителя Деснянського району столиці до Київради. Позивач просить суд визнати протиправним та нечинним рішення Київради, яким було визначено перелік паркувальних майданчиків, закріплених за КП "Київтранспарксервіс", з яких справлятиметься збір за місця для паркування транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про рішення Київради від 31 серпня 2021 року №2185/2226 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м.Києві".

Читайте такожУ Києві затверджено нові паркувальні зони: скільки тепер доведеться платитиНа думку позивача, при підготовці та ухваленні оскаржуваного рішення Київрадою було порушено вимоги податкового та земельного законодавства.

Тепер суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Парковка в Києві

З 1 липня тарифи за паркування в центрі Києва зросли більш ніж утричі: так, у I зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість однієї години паркування становить 35 гривень, у II зоні - на прилеглих до центру територіях - 25 гривень. У "спальних" районах міста вартість паркування - 5 гривень на годину.

29 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Києві можуть запровадити плату за паркування біля житлових будинків. Парковка біля свого будинку коштуватиме киянам 25-35 гривень за годину.

31 серпня столична влада підтримала рішення про створення понад 200 нових паркувальних майданчиків у всьому Києві на 21 тисячу машиномісць. Очікується, що надходження за паркування до міського бюджету щорічно складуть 46 мільйонів гривень.

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Автор: Дмитро Хилюк