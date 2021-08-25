Малюка, який сильно постраждав через гарячий метал пам'ятника, забирала швидка допомога.

В Одесі через відому скульптуру постраждала маленька дитина. Хлопчик отримав опіки рук і ніг після того, як впав на пам'ятнику "Одеський час", який встановлений в Міському саду.

Про те що трапилося на своїй сторінці в Facebook розповіла мама малюка.

Жінка вирішила попередити всіх батьків, які будуть гуляти в саду поруч з пам'ятником. Вона розповіла, що її син отримав опіки другого ступеня через скульптуру.

"Там метал дуже сильно прогрівається. Моя дитина сьогодні вирвала руку з бабусиної та оступилася, впавши на карачки. В результаті опіки на всіх 4 кінцівках другого ступеня", - написала жінка і показала на фото, чим для її сина закінчилася прогулянка.

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Зараз у малюка перемотані руки та ноги. Він обпік долоні та коліна, саме на них він впав на розпеченому пам'ятнику.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі затримали молодих людей, які збирають на пляжі підписи проти ЛГБТ.

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Автор: Поліна Кузенко