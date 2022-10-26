Кілька контрольно-пропускних пунктів на кордоні Молдови тимчасово призупинили роботу через відсутність електроенергії.
Про це повідомляє видання Newsmaker.
Йеться про КПП Костешти-Стинка на кордоні з Румунією, а також КПП Гриманкауци та Чишмікіой-Долинське на молдовсько-українському кордоні.
КПП Костешти і Гриманкауци не працювали через відсутність електроенергії внаслідок технічних неполадок. Також, як і раніше, не працює КПП Чишмикіой-Долинське, на якому відучора відсутня електроенергія з українського боку.
Прикордонники після 11:00 повідомили, що КПП Костешти частково відновив роботу. Поки що діє одна смуга руху в обох напрямках
Також прикордонники повідомили про черги на молдовсько-румунському кордоні в Скулянах і Леушенах через велику кількість охочих виїхати з Молдови.
Українські пункти пропуску
З часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну, навантаження на пункти пропуску на українському кордоні значно зросли, особливо в бік Польщі.
Через російські атаки на енергосистему в Україні введено режим поетапних відключень електроенергії.