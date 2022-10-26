Перемовини щодо відкриття пункту пропуску з румунською стороною були відновлені лише влітку цього року.

За два тижні має запрацювати новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні – "Красноїльськ – Вікову-де-Сус".

Про це повідомив у Телеграм-каналі заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Красноїльськ – це довгобуд. Роботи тут почались ще у 2015 році, через рік призупинились, і останні шість років будівництво було майже заморожено", – пояснив він.

Відео дня

За словами Найєма, перемовини щодо відкриття пункту пропуску з румунською стороною були відновлені лише влітку цього року.

"Сьогодні на пункті пропуску встановили банери "Ласкаво просимо в Україну". Це фінал реконструкції. Залишились невеликі роботи щодо підключення комунікацій та облаштування робочих місць для колег з митниці та прикордонної служби. Ми свою роботу майже закінчили, чекаємо на завершення робіт від румунських колег, яким ще потрібен час для облаштування дороги та інфраструктури зі свого боку", – розповів заступник міністра.

Пункт пропуску запрацює поетапно, спочатку буде відкритий проїзд для легкового автотранспорту, згодом поїде порожній вантажний транспорт, а у перспективі Красноїльськ має стати повноцінним вантажним пунктом пропуску.

Українські пункти пропуску

З часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну, навантаження на пункти пропуску на українському кордоні значно зросли, особливо в бік Польщі.

Державний кордон між Румунією та Україною складає 613,8 км. Там працюють декілька пропускних пунктів, але через навантаження черги там доволі великі.

Відкриття пункту пропуску має розвантажити діючий пункт пропуску "Порубне – Сірет", де наразі спостерігаються великі черги через активний потік вантажівок до румунських портів.

Вас також можуть зацікавити новини: