Чоловіка врятували, він не пам'ятає, як впав у колодязь.

У с. Дорошівка Миколаївської області врятували чоловіка, який впав у колодязь та провів у крижаній воді 5 годин.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

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Місцевий дільничний скинув потерпілому мотузку. Чоловік обмотався нею, й правоохоронець витяг його. Замерзлого врятованого переодягли в сухий одяг, вкрили ковдрою та передали лікарям швидкої допомоги, а рятувальники допомогли дістати з колодязя його особисті речі.

Як повідомляється, медики госпіталізували чоловіка до вознесенської лікарні, де він зараз проходить обстеження. Наразі його життю нічого не загрожує.

Як виявилось, потерпілий – 43-річний киянин. Вознесенський район він проїжджав, рухаючись на власному автомобілі з Києва. Дорогою йому стало зле. Він зупинився біля колодязя – і зараз не може пояснити, як все сталося – чи мав він на думці набрати води, або просто сперся, але каже, що послизнувся та впав у криницю. Там було до колін крижаної води.

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Автор: Катерина Лиманська