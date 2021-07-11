В Івано-Франківській області рятувальники кілька разів допомогли дітям, які опинилися у пастці через підняття рівня води у водоймах.
Про це повідомляють у Державній службі Україні з надзвичайних ситуацій.
В селі Пнів застрягли на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська 7 осіб, з них - 6 дітей. Рятувальники на човні доправилися до них та допомогли їм.
В місті Надвірна, на дамбі річки Бистриця Надвірнянська, 14-річний підліток знаходився на відстані 8 м від берега. Рятувальники за допомогою круга та мотузки врятували хлопця.
Читайте такожУ Франції раптово помер український журналістВодночас в місті Яремче, на острівці посеред річки Прут, знаходився 15-річний підліток. Надзвичайники в гідрокостюмах дістались до нього та за допомогою рятувального жилета та мотузки доправили на берег.
Того ж дня в селі Мирне двоє дітей перебували на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 70 метрів від берега.
Рятувальники прибули до місця події на катамарані й переправили постраждалих на берег. З дітьми працював психолог ГУ ДСНС в телефонному режимі.
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