З дітьми працював психолог.

В Івано-Франківській області рятувальники кілька разів допомогли дітям, які опинилися у пастці через підняття рівня води у водоймах.

Про це повідомляють у Державній службі Україні з надзвичайних ситуацій.

В селі Пнів застрягли на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська 7 осіб, з них - 6 дітей. Рятувальники на човні доправилися до них та допомогли їм.

В місті Надвірна, на дамбі річки Бистриця Надвірнянська, 14-річний підліток знаходився на відстані 8 м від берега. Рятувальники за допомогою круга та мотузки врятували хлопця.

Читайте такожУ Франції раптово помер український журналістВодночас в місті Яремче, на острівці посеред річки Прут, знаходився 15-річний підліток. Надзвичайники в гідрокостюмах дістались до нього та за допомогою рятувального жилета та мотузки доправили на берег.

Того ж дня в селі Мирне двоє дітей перебували на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 70 метрів від берега.

Рятувальники прибули до місця події на катамарані й переправили постраждалих на берег. З дітьми працював психолог ГУ ДСНС в телефонному режимі.

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Автор: Людмила Жерновська