Причини та обставини смерті встановлюються правоохоронцями.

В озері Віра в Києві знайшли тіло чоловіка, водолази дістали його з води.

Як повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС, повідомлення про тіло надійшло на гарячу лінію увечері 30 червня.

На місце виклику виїхали рятувальники. По прибуттю вони виявили тіло чоловіка у двох метрах від берега, на глибині двох метрів.

Потопельника витягли на берег та передали слідчо-оперативній групі. Причини та обставини смерті встановлюються правоохоронцями.

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Напередодні співробітники річкової поліції Києва врятували людину, що впала у воду з екскурсійного теплохода. Чоловік перебував у нетверезому стані.

Як повідомляється на сайті столичної поліції, правоохоронці помітили, як невідомий впав з палуби теплоходу у воду біля моста Патона. Вони швидко витягли його з води. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Патрульні з’ясували, що потерпілий напідпитку відпочивав на кораблі та під час руху не втримався і впав у воду.

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Автор: Дмитро Захаров