Окупант визнає, що воювати проти України зараз погоджуються "найстійкіші й алкаші".

Окупанти готують обстріли мирного населення та українських захисників на Великдень. Також Вони пишуть на снарядах "Христос воскрес!".

Про це свідчать нові телефонні розмови росіян, які перехопила та опублікувала в Telegram Служба безпеки України.

Так, російські військові планують збільшити кількість обстрілів на Великдень. У розмові зі своєю дружиною окупант розповів про те, як він і його товариші по службі "розважаються" на війні в Україні.

"Наші пацани пасхалки хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть "Христос воскрес!" Розважаємося, як можемо", - стверджує військовий з РФ.

Крім цього, окупант розповів дружині про проблеми. Воювати проти України вже мало хоче. Росіянин служить в підрозділі, який стоїть в Миколаївській області. Виявилося, з 19 чоловік в його взводі всього залишилися тільки семеро. Решта вже знищені або втекли.

"Тут нікого не додають. Навпаки - всі їдуть! Кого нам додавати? Тут всі біжать! У нас з бригади звільнилося вже 600 осіб... Тут залишилися тільки найстійкіші і алкаші", - заявив окупант.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що двоє російських окупантів між собою обговорили, як бояться ЗСУ. Один з окупантів поскаржився іншому, що біля них сидить снайпер, який за день вже ліквідував чотирьох росіян.

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