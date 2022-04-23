Росіянин служить в підрозділі , який стоїть в Миколаївській області / фото УНІАН, Олександр Синиця

Окупанти готують обстріли мирного населення та українських захисників на Великдень. Також Вони пишуть на снарядах "Христос воскрес!". 

Про це свідчать нові телефонні розмови росіян, які перехопила та опублікувала в Telegram Служба безпеки України.

Так, російські військові планують збільшити кількість обстрілів на Великдень. У розмові зі своєю дружиною окупант розповів про те, як він і його товариші по службі "розважаються" на війні в Україні.

"Наші пацани пасхалки хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть "Христос воскрес!" Розважаємося, як можемо", - стверджує військовий з РФ.

Крім цього, окупант розповів дружині про проблеми. Воювати проти України вже мало хоче. Росіянин служить в підрозділі, який стоїть в Миколаївській області. Виявилося, з 19 чоловік в його взводі всього залишилися тільки семеро. Решта вже знищені або втекли.

"Тут нікого не додають. Навпаки - всі їдуть! Кого нам додавати? Тут всі біжать! У нас з бригади звільнилося вже 600 осіб... Тут залишилися тільки найстійкіші і алкаші", - заявив окупант.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що двоє російських окупантів між собою обговорили, як бояться ЗСУ. Один з окупантів поскаржився іншому, що біля них сидить снайпер, який за день вже ліквідував чотирьох росіян.

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