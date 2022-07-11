Компанія спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників, а саме – олігарха, який володіє косметичною корпорацією у РФ та є членом політичної партії "Єдіная Росія".

На Вінниччині арештовано активи російської компанії на понад 2 млрд грн.

Як повідомляє Служба безпеки України, ця фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії і від початку повномасштабного вторгнення РФ намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників, а саме – олігарха, який володіє косметичною корпорацією у РФ та є членом політичної партії "Єдіная Росія".

СБУ зазначає, що топ-менеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області. Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів.

Водночас протиправну схему з виведення активів було заблоковано і наразі за рішенням суду на косметичний бізнес російського олігарха в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема: корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн; виробленої продукції та сировини, вартістю понад 500 млн грн, які перебували на складах підприємства.

Досудове розслідування за цим фактом триває за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми); ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації); ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).

У результаті проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів вилучено термінали мобільного зв’язку, ноутбуки, жорсткі диски, серверне обладнання та документи з доказами протиправної діяльності. Опломбовано 70 одиниць устаткування для виробництва побутової хімії, складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою до 100 тис. тонн.

За даними СБУ, усі виявлені активи підприємства буде передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

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