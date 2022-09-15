Спочатку закупка відбувалася невеликими партіями, а зараз почалось значне за обсягами постачання.

Забезпечення військових Збройних сил України (ЗСУ) зимовим одягом у пріоритеті, його невеликими партіями почали закуповувати ще з літа.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Зимовий одяг в пріоритеті, і ми ще з літа почали його закуповувати, щоправда невеликими партіями... Станом на зараз всі контракти укладені і вже почалось значне за обсягами постачання", - написала вона.

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За словами Маляр, зараз, приміром, командування сил логістики ЗСУ розвантажує і ставить на облік цілий караван транспорту з зимовими речами, які закуповував заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов.

"А саме: більше 100 тис. флісок, більше 200 тис. комплектів термобілизни, більше 180 тис. трусів. Плюс окремо форма, окремо брюки, окремо сорочки. До суботи це вже повинно відобразитись в обліку. Далі командування буде його розподіляти", - зазначила вона.

Маляр також запевнила, що військові ЗСУ забезпечені бронежилетами і касками.

"І зараз в нас є навіть запас на кілька бригад", - додала заступниця міністра.

Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві оборони України заявляють, що готові реагувати в разі витоку державної таємниці у публічний простір.

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