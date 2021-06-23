З 1 січня усі школи перейдуть на нові стандарти дитячого харчування.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що 40% шкіл готові до запровадження нових норм харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Здорова Україна".

За його словами, з початку реформи шкільного харчування та сьогодні міністерство зосереджене на двох питаннях: модернізація харчоблоків та підвищення кваліфікації усіх причетних до реформи осіб.

"Управлінців, директорів, місцевих органів влади, засновників навчальних закладів і, в першу чергу, кухарів. Адже не буде якісного продукту в людини, яка робить це неякісно", - зазначив Шкарлет.

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Він нагадав, що у 2020 році на ремонт та придбання обладнання для їдалень були виділені 400 млн грн з держбюджету та 96 млн грн з місцевих бюджетів, а на 2021 рік на ці ж витрати заплановано субвенцію в 1 млрд грн.

За словами міністра, наразі у 1 тис. 809 школах вже модернізовані харчоблоки та робота у цьому напрямку триває.

Крім того, він повідомив, що МОН оновило стандарт професійно-технічної освіти кухарів дитячого харчування та проводить перепідготовку та підвищення кваліфікації кухарів.

Шкарлет додав, що перехідний період для запровадження нових норм харчування в школах триватиме з 1 вересня до 1 січня.

"Мені здається, що 40% шкіл готові до запровадження цього меню. Ми додатковим аудитом це ще переглянемо, але... з 1 січня всі перейдуть на ці стандарти дитячого харчування", - підсумував очільник МОН.

Перехідний період для запровадження нових норм харчування в школах триватиме з 1 вересня до 1 січня, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Здорова Україна".

"Ми продовжуємо термін (перехідного етапу) з 1 вересня до 1 січня. Той, хто підготувався, вводять, хто не підготувався – ми дамо ще 4 місяці. Але після цього запускаємо сильний контроль", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з вересня у школах впровадять нове меню. Воно складається зі 160 страв, які будуть використовуватися залежно від кратності харчування для кожного окремого закладу освіти. Передбачається, що раціон учнів стане більш збалансованим і різноманітним.

Харчування у школах: що варто знати

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Автори: Леся Лещенко, Антоніна Доломанжи