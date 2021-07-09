Тризуб внесли до реєстру як національний рекорд.

На полі в селі Велика Олександрівка Київської області висіяли величезний державний герб.

Про це у себе на сторінці в Facebook повідомила керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова

8 липня герб внесли до реєстру як національний рекорд України в категорії «Наука і технології». Загальна площа поля з гербом становить 60 тисяч квадратних метрів.

«Сучасні інноваційні технології точного землеробства перетворили звичайне поле на витвір мистецтва», - зазначила Вєтрова.

За її інформацією, для висіву герба підібрали сучасні добрива, насіння, систему захисту, яка дозволить рослинам розвиватися і залишатися зеленими довше.

Читайте такожЗаспівали гімн та прославилися: маленькі футболісти з Троєщини зустрілися зі своїми кумирами та отримали подарунки (відео)Всього було висіяно 406 тисячі 270 насінин. Висота герба становить 245,3 метра, ширина – 138 метрів, площа – 33851,4 м2.

«Рекордний тризуб висіяний на полі в 12 кілометрах від аеропорту «Бориспіль», його добре видно з вікон літаків, що пролітають над ним», – додала Вєтрова.

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Автор: Катерина Шварц