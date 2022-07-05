Дівчина захотіла особисто отримати медаль в рідній школі.

Випускниці спеціалізованої школи №62, розташованої у селищі П'ятихатки на півночі Харкова, попри обстріли вручили золоту медаль за відмінне навчання.

Про це повідомляє "Суспільне".

Директор школи Олександр Гряник розповів, що родина відмінниці Дар'ї Багінської живе у селищі Лісне. Воно, як і П’ятихатки, зазнає обстрілів. Батько дівчини служить.

На вручення золотої медалі дівчина задля безпеки прийшла у касці та бронежилеті.

"Селище Лісне — це практично сіра зона, поруч з нашим мікрорайоном П'ятихатки. Вони їхали туди з мамою і батьком і на хвилинку заскочили до нас", — розповів Гряник.

Дівчина захотіла особисто отримати медаль в рідній школі.

"Атестат мама отримала у 4 ліцеї тиждень тому, документи там, тому що наша школа, як то кажуть, на лінії вогню. Дівчина захотіла особисто отримати медаль. Вона зателефонувала, а я думаю: ну раз така справа, не просто ж десь в коридорі вручати? Тому ми на вході будівлі початкової школи. Десяти хвилин мені вистачило, аби вдягти вишиванку, має ж бути хоч якась урочистість", — описав подію директор школи.

Крім Дар'ї, золоті медалі в цьому випуску отримали ще двоє учнів 62-ї школи. Один випускник став срібним медалістом. Ці діти зараз перебувають за межами Харкова, медалі чекають на них.

Тим часом у селі Красне на Вінниччині влаштували випускний лише для двох учнів - решта з початком війни виїхали із селища.

На урочистій лінійці була єдина випускниця цієї школи Марія Огінська. Також на святкування запросили Романа Гайдаєнка, юнака, який колись теж навчався в Красному, але потім переїхав на Херсонщину. Його родина повернулася до рідного села, коли на Херсонщину зайшли російські військові.

Як писав УНІАН, зранку у понеділок, 4 липня, окупанти завдали ракетного удару по школі у Харкові. В ніч на 5 липня окупанти знищили ракетним ударом ще один навчальний заклад у місі.

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