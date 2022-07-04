Ворог безуспішно наступає в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Окупанти завдали масованих ракетних ударів в районі Вуглегірської ТЕС Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій українських військ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС", - йдеться у повідомленні.

За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ. "Успіху не має",- зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, російські окупанти закріплюються в Лисичанську та Білогорівці. Окрім цього, ворог готує наступ на Слов'янському напрямку.

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