Під час святкувань публічну безпеку в державі забезпечуватимуть понад 3000 військовослужбовців.

Сили й засоби Національної гвардії України переведені на посилений варіант службової діяльності.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби правоохоронців на сторінці у Facebook.

Також повідомляється, що під час святкування Новорічних та Різдвяних свят публічну безпеку в державі забезпечуватимуть понад 3000 військовослужбовців у складі самостійних та спільних з поліцією нарядів, з яких 85 патрулів зі службовими собаками та понад 100 патрулів на автомобілях.

Читайте такожНацгвардія отримала ще один гелікоптер Airbus для бойових завдань (фото, відео)"Служба з охорони громадського порядку виконуватиметься на території 21 обласного центру та Києва, 25 містах обласного та районного підпорядкування, з них на території 7 населених пунктів у межах проведення ООС та 5 об’єктах транспортної інфраструктури", - додають в прес-службі.

Передбачено також, що служба з охорони громадського порядку виконуватиметься й поблизу 74 новорічних ялинок встановлених в обласних і районних центрах держави та столиці країни.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, зараз загрози відкритої агресії Російської Федерації проти України не спостерігається, а обставини, за яких необхідно було б запроваджувати надзвичайний стан, відсутні.

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