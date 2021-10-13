Наразі триває переоснащення військових частин НГУ новітнім стрілецьким озброєнням.

Національна гвардія України візьме до рук сучасні гвинтівки UAR-15 замість радянських автоматів Калашникова.

Про це заявив заступник директора департаменту логістики головного управління Нацгвардії полковник Сергій Гриценко.

Читайте такожМіноборони показало стрільби з 155-міліметрової САУ "Богдана" (відео)"Загони спеціального призначення замість автоматів Калашникова радянського виробництва використовують сучасні гвинтівки (UAR-15) калібру 5,56. Снайпери замість застарілих СВД (снайперських гвинтівок Драгунова) використовують снайперські гвинтівки (UAR-10) українського виробництва", - розповів він.

Він додав, що РПГ-7 вже замінено на PSRL-1 (РПГ-1) американського виробництва. Використовуються протитанкові ракетні комплекси виробництва конструкторського бюро "Луч" - "Стугна" і "Корсар".

"Щодо броньованої техніки – на озброєнні вже перебуває БТР-3 і БТР-4 українського виробництва. Ми переоснащуємось відповідно до стандартів НАТО", – говорить полковник Сергій Гриценко.

У планах Національної гвардії - забезпечити новітньою технікою та зброєю усі військові частини оперативного призначення.

Автомат Калашникова: що відомо про радянську зброю

Автомат Калашникова, АК - автоматичний карабін, найпоширеніша у світі стрілецька зброя. Може стріляти як чергами, так і окремими пострілами. Відрізняється невеликою точністю та купчастістю, але невимогливістю до умов експлуатації, рівня кваліфікації стрільця, досить високою надійністю та простотою в обслуговуванні.

Був прийнятий на озброєння радянської армії у 1949 році. За інформацію української Вікіпедії, автомати та кулемети системи Калашникова перебувають на озброєнні у 55 країнах.

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Автор: Ольга Робейко