"Настя з Уханя" та інші туристи, які застрягли у Занзібарі, повернулися в Україну

Українські туристи кілька днів не могли покинути острів через зламаний літак.

Анастасія Зінченко, відома як "Настя з Уханя" та її наречений - голова ДМС України Максим Соколюк, повернулися в Україну. Читайте такожСеред застряглих на Занзібарі українських туристів з'явився голова ДМС і його кохана " Настя з Уханю" Про це стало відомо зі сторіз дівчини в Instagram. "Додому", - коротко підписала відео із засніженої України Анастасія Зінченко, продемонструвавши сувеніри, привезені з Африки. Українські туристи на Занзібарі Майже 180 українських туристів застрягли на острові. Українці кілька днів не могли покинути його через зламаний літак.

Серед пасажирів виявилися голова Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк і його наречена Анастасія Зінченко, яка прославилася тим, що на початку пандемії коронавірусу застрягла в Ухані, тому що відмовилася летіти додому без своєї собачки. Головні новини України та світу на ранок 16 лютого Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Катерина Лиманська

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