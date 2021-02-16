"Настя з Уханя" і її коханий повернулися в Україну / фото Анастасія Зінченко, Instagram
Анастасія Зінченко, відома як "Настя з Уханя" та її наречений - голова ДМС України Максим Соколюк, повернулися в Україну.
Читайте такожСеред застряглих на Занзібарі українських туристів з'явився голова ДМС і його кохана " Настя з Уханю"
Про це стало відомо зі сторіз дівчини в Instagram.
"Додому", - коротко підписала відео із засніженої України Анастасія Зінченко, продемонструвавши сувеніри, привезені з Африки.
Українські туристи на Занзібарі
- Майже 180 українських туристів застрягли на острові. Українці кілька днів не могли покинути його через зламаний літак.
- Серед пасажирів виявилися голова Державної міграційної служби (ДМС) Максим Соколюк і його наречена Анастасія Зінченко, яка прославилася тим, що на початку пандемії коронавірусу застрягла в Ухані, тому що відмовилася летіти додому без своєї собачки.
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