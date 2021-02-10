Київський метрополітен попередив про можливі обмеження входу пасажирів на станції в години пік.
Про це йдеться в повідомленні КП «Київський метрополітен» в Facebook.
Пасажирам нагадують про необхідність дотримуватись карантинних заходів.
«Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», - йдеться в повідомленні.
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