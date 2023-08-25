Батьки віддавали перевагу традиційним іменам для дітей.

У Міністерстві юстиції України назвали імена, якими найчастіше називали малюків у першому півріччі 2023 року.

У відомстві нагадали, що ім'я дитини визначається за згодою батьків новонародженого, це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.

"Якщо ж мати дитини не перебуває у шлюбі й при цьому відсутнє добровільне визнання батьківства - ім'я для малечі визначається її матір’ю. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом", - розповіли в Мін'юсті.

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Зазначається, що у першому півріччі 2023 року при державній реєстрації народження дівчат найчастіше називали:

👧 Анастасія;

👧 Вікторія;

👧 Дарина;

👧 Єва;

👧 Злата;

👧 Катерина;

👧 Мирослава;

👧 Марія;

👧 Софія;

👧 Соломія.

А найпопулярнішими іменами серед хлопчиків стали:

👶 Андрій;

👶 Богдан;

👶 Володимир;

👶 Василь;

👶 Данило;

👶 Іван;

👶 Матвій;

👶 Микола;

👶 Олександр;

👶 Ярослав.

Ситуація з новонародженими на окупованих Росією територіях

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники змушували українців на тимчасово окупованих територіях реєструвати своїх новонароджених дітей громадянами РФ. У випадку відмови вони не могли отримати допомогу у базових потребах.

Крім того, російські окупанти відмовляються надавати виплати вагітним та породіллям з українським паспортом, якщо вони продовжують відмовлятися від "нового громадянства".

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