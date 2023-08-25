У Міністерстві юстиції України назвали імена, якими найчастіше називали малюків у першому півріччі 2023 року.
У відомстві нагадали, що ім'я дитини визначається за згодою батьків новонародженого, це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.
"Якщо ж мати дитини не перебуває у шлюбі й при цьому відсутнє добровільне визнання батьківства - ім'я для малечі визначається її матір’ю. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом", - розповіли в Мін'юсті.
Зазначається, що у першому півріччі 2023 року при державній реєстрації народження дівчат найчастіше називали:
👧 Анастасія;
👧 Вікторія;
👧 Дарина;
👧 Єва;
👧 Злата;
👧 Катерина;
👧 Мирослава;
👧 Марія;
👧 Софія;
👧 Соломія.
А найпопулярнішими іменами серед хлопчиків стали:
👶 Андрій;
👶 Богдан;
👶 Володимир;
👶 Василь;
👶 Данило;
👶 Іван;
👶 Матвій;
👶 Микола;
👶 Олександр;
👶 Ярослав.
Ситуація з новонародженими на окупованих Росією територіях
Як повідомляв УНІАН, російські загарбники змушували українців на тимчасово окупованих територіях реєструвати своїх новонароджених дітей громадянами РФ. У випадку відмови вони не могли отримати допомогу у базових потребах.
Крім того, російські окупанти відмовляються надавати виплати вагітним та породіллям з українським паспортом, якщо вони продовжують відмовлятися від "нового громадянства".