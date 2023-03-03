Якщо вони відмовлялися, то росіяни позбавляли цивільних людей базових речей.

Російські загарбники змушували українців на тимчасово окупованих територіях реєструвати своїх новонароджених дітей громадянами РФ. Як повідомляє Reuters, у випадку відмови вони не могли отримати допомогу у базових потребах.

"Коли ми попросили підгузків, росіяни нам сказали: "Якщо ви приїдете без російських свідоцтв про народження, ми вам підгузків не дамо", - сказала 42-річна Наталія Лукіна, мешканка Херсону в окупації.

Окрім підгузків загарбники у такому випадку відмовляли видавати і дитяче харчування. Reuters зробив запит про підтвердження інформації до розвідслужби ФСБ, однак відповіді не отримав. Саме ця служба допомагає забезпечити дотримання правил на окупованих територіях.

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Один з чоловіків – Олексій Маркелов – зазначає, що більшість батьків отримувала допомогу від росіян. Грошей на той момент не було ні копійки. Точно невідомо скільки дітей оформило громадянство Росії, адже такого підрахунку не велося.

Бабуся новонародженої Катерини Лукіної у травні швидко побігла до РАГСу, щоб встигти зареєструвати дитину на отримання українських документів. Це було ледь не останнє місце, де надавали українське громадянство у Херсоні на той момент окупації.

Херсонський лікар, якого Reuters називає Ремига, сказав, що Росія пропагандою вселяла в голови інформацію, що вона в Херсоні назавжди. Працівники ФСБ погрожували, що якщо новонароджені діти не будуть отримувати громадянство РФ, то потім ці сім’ї будуть мати проблеми.

Загалом упродовж 2022-го року у Херсонській клінічній лікарні народилося 489 дітей. Це суттєво більше, ніж у попередні роки – в середньому 1200. Це пов’язане в тому числі і бажанням жінок народжувати або закордоном, або на підконтрольній Україні території.

Росіяни і їхні дії на ТОТ: що відомо

Під час окупації Київщини загарбники вбили 700 цивільних зі стрілецької зброї. Загалом від дій окупантів там померло майже 1400 людей.

У Херсоні поліція затримала чотирьох колишніх очільників російської катівні. Серед них є і колаборанти.

З 1 березня соцвиплати та пенсії на ТОТ можуть отримувати тільки особи з російським громадянством.

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