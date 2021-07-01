Блогерці довелось чекати в аеропорту не дві, а шість годин.

Одеська блогерка missverona вибухнула образами в бік України та київського аеропорту через затримку рейсів.

Гнівні Stories дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, однак після розголосу ролики видалила.

На відео туристка скаржилася на затримку рейсів, через що їй довелося чекати в аеропорту не дві, а шість годин. Співробітників летовища та авіакомпанії «МАУ», а також Україну вона назвала «самыми конченными».

Пізніше дівчина пояснила в окремому дописі в соцмережі, що в аеропорту її начебто проігнорували співробітники авіакомпанії, а своє емоційне відео назвала «помилкою». Також вона заявила, що Україну любить, але не любить «менталітет і процвітаючий націоналізм», а також владу, яка начебто «зіштовхує громадян лобами».

В окремому ж відео блогерка заявила, що ненавидить «наших людей» і любить Одесу.

«В аеропорту я дуже по-хамськи вчинила. Я викликала історію про те, що… Неясно висловилась, мені все одно на Україну, я патріот свого міста Одеси. Бо мені зараз пише багато людей, українців, можете подивитися на їхній менталітет: щоб я здохла і так далі. Ви можете зрозуміти, чому я так ставлюся до наших людей. Не до країни, а людей. Я ненавиджу наших людей», – заявила вона, підписавши кадри: «Ось у принципі усе уособлення киян».

Цей ролик вона теж незабаром видалила.

«Я патріот свого міста, я обожнюю Одесу. Не треба посилати мене в Росію і принижувати мене за сказану на агресію помилку, бо, якби я не любила свою країну, я переїхала б назавжди. Влада і менталітет націоналістів – я проти. Україну я люблю», – уточнила в окремому дописі дівчина.

Вранці у середу, 1 липня, стало відомо про затримку низки рейсів до Туреччини з Києва.

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Автор: Яна Ставська