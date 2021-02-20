Киянка заявила, що вона вільно розмовляє українською і їй подобається жити в Україні

15-річна киянка Ліза Леоненко вибачилась за відео у TikTok, у якому ображає українську мову.

Чергове відео вона теж виклала на свій профіль у соцмережі.

Читайте такожМовний скандал у TikTok: батько блогерки виявився держслужбовцем (відео)

За словами школярки, негативні висловлювання щодо української спровокувала критика з боку підписників, що вона начебто погано знає державну.

«Я прошу вибачення за негативні висловлювання щодо української мови. Всі люди роблять помилки, і я – не виключення. Це була реакція на образи мене. Насправді я добре знаю українську мову, і вільно нею володію, але з невеличким акцентом. Мені подобається жити в Україні, я жодного образливого слова в бік цієї країни не сказала. Я не хотіла ображати людей, вибачте», – звернулася киянка.

Що відомо про скандал

Блогер з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Ролик викликав негативну реакцію в соцмережах.

У відео вона розповідає, що близько місяця тому виставила відео, в якому розповіла, що не любить українську мову. Дівчина зазначила, що її "дуже дратує ця мова, особливо її звучання".

"Та всрал* *сь мені ваша мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо на ній розмовляти. Щоб ви розуміли наскільки я негативно ставлюся до української мови, я не буду дружити з тією людиною, яка розмовляє українською", - розповіла Леоненко.

Мовний закон в Україні: що відомо

В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відповідно до статті 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари, послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачені штрафи.

Цей закон Верховна Рада прийняла 25 Квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН