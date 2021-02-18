У Києві розпочалася хода пам’яті на вшанування Небесної Сотні та борців за незалежність України.
Стрім з місця події проводить кореспондент УНІАН.
З 19:00 у Михайловському соборі проходила панахида за Небесною Сотнею. Після цього люди почали збиратися біля Стіни пам'яті, звідки вирушать маршрутом: вул. Трьохсвятительська – Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний провулок – Інститутська – алея Героїв Небесної Сотні.
Небайдужі люди покладуть квіти та запалять лампадки.
Організаторами Ходи виступають: ГО "Родини “Небесної Сотні”, "Рух опору капітуляції", Національний музей Революції Гідності, ГО “Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані”, ГО “Самооборона Майдану”, ГО “Асоціація медиків Революції Гідності”, рідні Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності.
Розстріли на Майдані
- 18-20 лютого 2014 року на Майдані були розстріляні близько сотні протестувальників.
- Після розстрілів на Майдані тодішній президент Віктор Янукович втік до Росії, вивозячи "нажите" майно і гроші вантажівками з резиденції в Межигір'ї.
- Слідом за Януковичем до РФ виїхав тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров. Там же переховуються від українського правосуддя і силовики, які брали участь у вбивствах протестувальників.
- Розслідування вбивств протестувальників на Майдані триває досі.
- Напередодні сьомої річниці розстрілів на Майдані Верховна Рада ухвалила постанову, яка визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів становлення української держави та виразником національної ідеї свободи.
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