Міністр освіти відреагував на ідею зробити математику необов'язковим предметом на НМТ

Він назвав такі депутатські пропозиції абсурдом.

Міністерство освіти і науки України не підтримує зменшення кількості предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) і необов’язковість складання математики. Про це очільник відомства Оксен Лісовий сказав журналістам, коментуючи внесений частиною депутатів Верховної Ради України відповідний законопроєкт.

Він зазначив, що урядовий законопроєкт щодо умов вступу до вишів 2027 року передбачає такі ж підходи, які діють на сьогодні. Лісовий наголосив, що категорично не підтримує альтернативну депутатську ініціативу, яка передбачає дещо інші умови.

За його словами, вилучення з обов’язкових предметів НМТ історії чи математики - "абсурд, бо це не приведе до жодних позитивних змін для нас як для країни".

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НМТ без математики: що відомо

3 червня членкиня Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50 народними депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт про зменшення кількості предметів НМТ. У Facebook вона написала, що Україна стоїть перед "катастрофічними масштабами виїзду молоді за кордон".

"Ключова мета наших змін - збереження молоді в системі української освіти. Україна не може втрачати дітей через те, що вступ до українських ЗВО виглядає для родин абітурієнтів менш реалістичним та менш безпечним, ніж виїзд за кордон", - додала вона.

За словами депутатки, рівень знань дітей упав. При цьому вона навела дані опитування Rakuten Viber та edtech-компанії EdEra, згідно з якими 91% учителів констатують погіршення знань через війну, стрес (69%) та хронічний онлайн (54%). Гришина каже, що в таких умовах не потрібно вводити для підлітків надмірну кількість обов’язкових іспитів.

"Нереалістичні умови. У нинішніх реаліях 4 предмети в один день та 4 години тестування поспіль - це не просто надмірне психологічне навантаження, а ще й прямий безпековий ризик переривання іспиту через тривоги чи обстріли в укриттях", - написала вона.

Нардепка зазначила, що законопроєкт пропонує два обов’язкові предмети (українська мова та історія України) + один предмет на вибір вступника. При цьому математика залишається, але на вибір для вступу на відповідні спеціальності.

НМТ: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні 5 березня стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ), яка тривала до 2 квітня. Заявку на реєстрацію можна було подати на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Основна сесія НМТ проходить з 20 травня до 25 червня, а додаткова тримватиме з 17 до 24 липня.

НМТ у 2026 році відбувається за минулорічною моделлю – в один день.

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