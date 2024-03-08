Це перша, але не остання спільна послуга "Дії" з Нацагентством.

У порталі "Дія" запустили нову послугу для державних службовців, які мають подавати декларації з даними про членів родини до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це у своєму телеграм-каналі повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили нову послугу в "Дії" для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сім’ї", - зазначив Федоров.

За його словами, раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи. Тепер достатньо кілька кліків у "Дії".

Відео дня

Зазначається, що за новою процедурою декларант з порталу НАЗК кине члену сім’ї в "Дію" запит. Після підтвердження членом сім’ї в "Дії" НАЗК збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.

"Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування - це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним. Відкриті дані, відкриті декларації — основа антикорупційної роботи влади", - додав Федоров.

Додаток "Дія" - останні новини

16 лютого Кабмін ухвалив рішення про запуск застосунку "Мрія". У застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен кожній дитині. Зокрема, там міститиметься інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

З 26 лютого українці отримали можливість долучитися до бета-тестування й підтягнути атестат та диплом в застосунку "Дія". У користувачів зможуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

Вас також можуть зацікавити новини: