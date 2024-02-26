Відсьогодні, 26 лютого, українці можуть долучитися до бета-тестування й першими підтягнути атестат та диплом в застосунку "Дія". Про це у своєму телеграм-каналі повідомив віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у "Дії", - написав Федоров.
Зазначається, що для участі в бета-тесті послуги потрібно бути громадянином України віком від 14 років та мати верифікований податковий номер.
"У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії", - додав Федоров.
Застосунок "Дія" - останні новини
14 лютого уряд дозволив відкрити код "Дії" для інших країн. Відтепер код зможуть використовувати розробники з інших країн, щоб розробити свої застосунки.
В Мінцифри пояснили, що завдяки відкритому коду кожен зможе впевнитися в прозорості застосунку, оцінити логіку роботи та запропонувати зміни в "Дії".
Пізніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск застосунку "Мрія". У застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен кожній дитині.
Крім того, там міститиметься інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.
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