Святкові заходи через карантин у Чернігові максимально обмежать.

У Чернігові ввечері 1 грудня запалили вогні на головній ялинці обласного центру. Як повідомляє кореспондент УНІАН, міська влада широко не анонсувала захід, аби не було масового скупчення людей. Більшість містян про відкриття головної ялинки Чернігова дізналися з фото та відео в соцмережах. Хоча традиційно новорічну ялинку в Чернігові урочисто відкривали 19 грудня на Святого Миколая.

Як повідомили у прес-службі Чернігівської міської ради, 18-метрова ялинка буде майже єдиним атрибутом новорічних свят на головному майданчику міста - центральній Красній площі.

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За словами заступниці начальника управління культури та туризму Чернігівської міської ради Катерина Литвин, місто відмовилося від великого святкування. «Однозначно не буде великих концертів та сцени, буде лише ялинка і мінімальна кількість фотозон, які ми звикли бачити», - розповіла вона. Фуд-корту на центральній площі цього року також не буде. Ковзанку, яку кілька років поспіль встановлювали на Красній площі, цього року вирішили розташувати у Центральному парку культури та відпочинку.

«З того, що залишається - гірляндами прикрасять сквер імені Богдана Хмельницького, центральну алею та фонтани, на яких встановлюють святкову ілюмінацію. У планах також прикрасити сквер на Масанах і дерева по вулиці Шевченка», - поінформували в прес-службі міської ради.

Водночас у міськраді уточнили, що традиційна та очікувана багатьма дітьми Резиденція Дідуся працюватиме - але тільки так, щоб не порушувати карантинних вимог і не нести додаткових ризиків. Розробляють різні варіанти й дуже сподіваються, що буде дозвіл зробити більше, ніж просто скриньку для дитячих листів новорічному Дідусеві на дверях Туристично-інформаційного центру.

«Ми все-таки віримо, що буде збережена можливість зайти дітям хоча б по одному, залишити або написати лист Дідусю. Ми передбачимо, щоб лист був один, ручку, якою дитина буде писати, вона змогла забрати з собою та з дотриманням маскового режиму. Свято має бути», - зазначила Литвин.

Головна новорічна ялинка Чернігова: відео

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Автор: Ірина Синельник