Подружжя відмовляється від допомоги і спосіб життя не змінює.

У Дніпрі пара вже 7 років живе під відкритим небом. Своє сімейне гніздо вони облаштували в покинутій будівлі, а зараз чекають поповнення.

Читайте такожЗникнення немовляти в Дніпрі: дитину знайшли у вигрібній яміПро це в соцмережі розповіла дніпрянка Віра Танська, передає ТСН. За її словами, подружжя на вулиці вже багато років. Йому - 56, їй - 37. Зараз жінка перебуває на сьомому місяці вагітності.

"Можу сміливо стверджувати, що це — не алкоголіки. Для таких умов досить чисті. Готують і сплять, а також миються під відкритим небом в будь-яку погоду. Сплять також. Єдиним укриттям служить споруда. Живуть наші Робінзони зі сміттєвих баків і того, що привозять їхні знайомі. Від допомоги відмовляються і не хочуть приймати", - пише Танська.

Чому люди опинилися на вулиці, жінка не знає.

Користувачів мережі ця історія стурбувала. Люди більше переживають за те, в яких умовах буде рости дитина, коли з'явиться на світ.

"Не треба їх чіпати. Вони нікому шкоди не завдали. Живуть собі, як їм подобається. Від допомоги відмовилися, значить їх все влаштовує. Не потрібно вирішувати за них, що їм робити";

"Скільки разів їм пропонували роботу. Вона вже двох дітей залишила в пологовому будинку після народження. Я впевнена, що і цього малюка вона залишить", - пишуть користувачі.

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Автор: УНІАН