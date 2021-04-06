Лікарям вдалося врятувати однорічну Надю і чотирирічну Женю.

У Дніпрі виписали двох дівчаток, однорічну Надю і чотирирічну Женю, у яких були сильні опіки більше половини тіла.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, дівчатка з різних родин і міст, але їх спіткала одна біда — сильні опіки. Шанси на життя у дітей були мінімальними, але медики і небайдужі зробили все, щоб врятувати дітей.

Однорічна Надя з Марганцю впала у ванну з окропом, коли батьки відволіклися на секунду. Чотирирічна Женя ще у вересні 2020 року в Дніпрі опинилася у вогняній пастці на очах у власної бабусі. Жінка напідпитку заснула, а будинок загорівся. Вона прокинулася, вибігла на вулицю і не постраждала, а ось маленьку внучку, що ховалася від вогню всередині будинку, врятували сусіди.

Тисячі українців відгукнулися на прохання допомогти дівчаткам: вони перераховували гроші і здавали кров. Діти провели тижні в реанімації, перенесли десятки операцій. Вони відновлювали можливість рухатися за спеціальними методиками - і нарешті діти повертаються додому.

В даний час рідні дівчаток дякують за порятунок медикам і всім небайдужим.

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Автор: Ірина Погоріла