У Харкові з 16 листопада відновлюються шкільні заняття для учнів 5-11 класів.
Читайте такожУ Міносвіти роз'яснили, як працюватимуть заклади освіти за умов карантину вихідного дняПро це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
«У 5-11 класах загальноосвітніх установ міста Харкова з понеділка, 16 листопада, скасовуються дистанційні та поновлюються звичайні заняття з відвідуванням шкіл», - йдеться у повідомленні.
За словами директора департаменту освіти Харківської міськради Ольги Деменко, це пов'язано з тим, що Кабінет міністрів відмовився від адаптивного карантину і впровадив обмеження «помаранчевої» зони по всій країні.
У міськраді зазначили, що згідно з постановою, ухваленою на засіданні уряду 11 листопада, відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється тільки у випадку, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти і персоналу навчального закладу.
Як відомо, у Харкові та області у зв’язку із значним поширенням коронавірусу з 30 жовтня учні 1-4 класів навчалися у звичайному режимі, а старші класи перейшли на дистанційну форму навчання.
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