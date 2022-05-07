Маркушин повідомив, що окупанти пропонували йому здати місто в перший же день повномасштабного вторгнення.

Російські окупанти пропонували меру Ірпеня Олександру Маркушину перейти на їхній бік. Від пропозиції міський голова відмовився, тому росіяни почали на нього "полювання".

Про це він розповівши в інтерв'ю сайту "24 каналу".

За його словами, пропозицію від росіян він отримав ще в перший день війни. Вони обіцяли гроші і співпрацю. Після відмови отримав повідомлення від окупантів з погрозами життю та здоров'ю та фактичною вимогою повної здачі міста.

"Я принципова людина і ніякої співпраці з ворогом бути не може. Після цього було завдання знищити мене", - розповів Маркушин.

Під час першої спроби окупанти обстріляли автомобіль Маркушина. Тоді йому вдалося вижити тому, що позаду був ще автомобіль супроводу. Тоді атака російської окупантів була відбита.

Друга спроба була тоді, коли вороги спалили його батьківський дім. У ньому керівник Ірпеня залишався ночувати. В ту ніч його в будинку не було. Від будівлі залишилися тільки обгорілі стіни. Будинки навколо були неушкоджені.

Мер розповів, що за словами експертів, в будинок влучила теплова ракета. Це свідчить про те, що окупанти вели прицільний вогонь по будівлі.

"Мабуть, Бог береже, тому що в той день ми поїхали до товариша, у якого була лазня на дровах. Треба було помитися за тиждень. Ми помилися і я кажу: "Давайте вже тут і залишимося, а завтра вранці прийдемо додому і переодягнемося", – розповів Маркушин.

Третя спроба вбити Олександра Маркушина була тоді, коли він на автомобілі намагався виїхати з міста. За його словами, росіяни відстежували через мобільні телефони, рації, позивні. "Коли ми їхали через один сектор, його накрило "Градами". Коли позаду обстрілюють системами залпового вогню, а ми їдемо, то треба скоріше їхати. Водій кажу: "зупиняйся! Ми зараз в окоп вибіжимо". Він зупиняється, а я кажу: "Ні, поїхали далі", – розповів мер міста.

Тимчасова зупинка і врятувала життя. Адже коли вони рушили, то в сотні метрів влетіло шість снарядів від "Градів". В результаті цієї атаки машина була пошкоджена, але всі пасажири залишилися живі.

Як повідомляв УНІАН, місто Ірпінь було звільнено від російських окупантів 28 березня.

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