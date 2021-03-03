Відвідувачу не сподобалося, що з ним говорять державною мовою.

У Миколаєві в одній з кав'ярень у центрі міста стався скандал через обслуговування українською мовою, яке не сподобалося одному з клієнтів.

Деталі інциденту розповіла у Facebook місцева мешканка Анна Козоріз.

Як пише жінка, відвідувач кав'ярні довів дівчину-бариста до сліз через те, що вона спілкувалася державною мовою.

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"Кричав, ображав, інша відвідувачка навіть не хотіла виходити з кафе і залишати дівчину наодинці з поєхавшим. Коли ж приїхали власники дядя різко потєрявся і не зміг пояснити претензії. Якщо чесно, в мене від такого дуже підгоріло, від самої думки, що можна перепаскудити людині день отак, зливши на того, хто не може відповісти, всю агресію", - пише вона, додаючи що подібний інцидент у цьому закладі відбувається не вперше.

Чи є реакція правоохоронних органів на те, що відбулося - наразі невідомо.

Раніше дещо протилежна ситуація трапилася в кав'ярні у Дніпрі. Там бариста заявила україномовній відвідувачці, що "Дніпро - російське місто", а вона нібито погано розуміє українську.

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Автор: УНІАН